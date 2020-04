’Saudi’s stellen beslissing over prijzen van olie verder uit’

Saudi-Arabië heeft naar verluidt een belangrijke beslissing over de prijzen van olie andermaal voor zich uit geschoven, nu grote olieproducerende landen al dagen praten over productiebeperkingen. Staatsolieconcern Saudi Aramco zal naar verwachting maandag pas beslissen over de tarieven voor de export van ruwe olie.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de officiële verkoopprijzen (OSP’s) voor de maand mei op 5 april zouden worden vrijgegeven. Met het eerdere uitstel verschafte Saudi-Arabië zichzelf wat tijd om tot afspraken over productiebeperkingen te komen met andere landen van oliekartel OPEC en bondgenoten om daarmee prijzen te stutten.

Door het rondwarende nieuwe coronavirus is de vraag naar olie vele malen minder geworden. Daarnaast ontketenden Rusland en Saudi-Arabië eerder een prijzenoorlog omdat ze het niet eens konden worden over verdere productiebeperkingen. Dat zorgde voor een prijsval van olie.

Het zou nu de derde keer zijn dat Saudi-Arabië de beslissing over de prijzen voor zich uitschuift. Het land praat onder meer nog met Mexico, dat zich nog niet achter afspraken wil scharen. Op donderdag bereikten andere grote olieproducerende landen een akkoord over het terugbrengen van de productie met 10 miljoen vaten per dag.

Op zondag wordt verder gepraat over maatregelen. De lage olieprijzen zorgen er onder meer voor dat de Amerikaanse olie-industrie klappen krijgt. Ook zorgt de prijsval ervoor dat de budgetten slinken van landen die in grote mate afhankelijk zijn van de export van olie.

Handelaren en klanten van de oliereuzen wachten met smart op de OSP’s die een benchmark zijn voor ongeveer 14 miljoen vaten aan export van ruwe olie uit de Perzische Golf.