’Saudi’s stappen in grote Europese oliebedrijven’

Het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië heeft belangen genomen in vier grote Europese olie- en gasbedrijven, met een totale waarde van circa 1 miljard dollar. Het zou gaan om Shell, het Franse Total, het Italiaanse Eni en het Noorse Equinor, meldden ingewijden.

Volgens de bronnen vinden de Saudi’s dat die bedrijven momenteel ondergewaardeerd zijn op de beurs, vanwege de lage olieprijzen en de coronacrisis. De stukken werden in de afgelopen weken op de open markt gekocht door het Saudische staatsfonds Public Investment Fund (PIF). Mogelijk kan het PIF nog verder doorgaan met het inslaan van aandelen.

Het beheerd vermogen van het staatsinvesteringsfonds is circa 300 miljard dollar. Het PIF richt zich normaal gesproken juist meer op beleggingen buiten de olie- en gasindustrie om zo de economie van Saudi-Arabië minder afhankelijk te maken van energie. Zo werd onlangs nog een groot belang genomen in de Amerikaanse cruisemaatschappij Carnival, die zeer hard geraakt is door de coronacrisis.