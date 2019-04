„Saudi Aramco meest winstgevende bedrijf”

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco was in 2018 met afstand het meest winstgevende bedrijf ter wereld. Dat heeft kredietbeoordelaar Fitch berekend op basis van documenten van het niet-beursgenoteerde Aramco.

Volgens Fitch kwam de operationele winst van ’s werelds grootste olieproducent vorig jaar uit op 224 miljard dollar. Dat is ver boven die van andere grote ondernemingen zoals Apple dat vorig jaar een operationele winst boekte van 82 miljard dollar en het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil dat goed was voor 40 miljard dollar.

Fitch hing ook een kredietbeoordeling aan Aramco, met de rating A+. Het is voor het eerst dat het bedrijf een rating krijgt. Het concern is bezig schuldpapier op de internationale markt uit te geven voor het nemen van een meerderheidsbelang van 70 procent in het eveneens Saudische petrochemische bedrijf Sabic, ter waarde van ruim 69 miljard dollar.

Aramco werkt ook aan een beursgang waarbij het gewaardeerd moet worden op circa 2000 miljard dollar. De stap naar de beurs zou in 2021 plaats moeten vinden.