Saudi Aramco maakt koerssprong bij beursdebuut

Het aandeel Saudi Aramco heeft woensdag een flinke sprong gemaakt bij zijn beursdebuut in Riyad. Het Saudische staatsoliebedrijf ging voor 32 riyal per aandeel naar de beurs en stond na enkele minuten handelen meer dan 10 procent hoger.

Dat geeft het bedrijf een waarde van bijna 1,9 biljoen dollar. Dat is 1900 miljard dollar, waarmee Saudi Aramco het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld is.

De beursgang was ook de grootste ooit. Saudi Aramco haalde met het plaatsen van een relatief klein plukje aandelen 25,6 miljard dollar, omgerekend 23 miljard euro, op. Het oude record uit 2014 was in handen van de Chinese webwinkelreus Alibaba. Die haalde bij zijn beursentree in New York 25 miljard dollar op.

Overigens mikte de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman eerder op een waardering van 2 biljoen dollar voor Saudi Aramco. Maar de interesse uit het buitenland voor de aandelen was lauw, onder meer na de aanslagen met drones op verschillende installaties van de onderneming in september. Dat was in tegenstelling tot de sterke nationale en regionale vraag naar de effecten van Saudi Aramco.

Volgens zakenkrant The Wall Street Journal denkt Saudi Aramco ook na over een tweede notering, in Azië. Daarover zijn de laatste tijd gesprekken gevoerd. Volgend jaar zou het bedrijf serieus werk willen maken van een extra notering. Daarvoor zou het oliebedrijf zich richten op de beurzen in China of Japan.