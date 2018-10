Saudi-Arabië wil geen oliecrisis à la 1973

Saudi-Arabië heeft geen intentie om een olie-embargo af te kondigen zoals het in 1973 deed. Het land wil olie en politiek gescheiden houden, zei de Saudische energieminister Khalid al-Falih tegen het Russische persbureau TASS.

Saudi-Arabië ligt zwaar onder vuur vanuit de westerse wereld vanwege de dood van de kritische journalist Jamal Khashoggi. Die verdween nadat hij naar het Saudische consulaat in Istanbul was gegaan om documenten te halen voor zijn aanstaande huwelijk. In eerste instantie ontkende Saudi-Arabië er iets mee te maken te hebben, maar inmiddels gaf het land toe dat Khashoggi is omgebracht.

Saudi-Arabië is een van de grootste olieproducenten ter wereld. Het land pompt ruim een achtste van alle ruwe olie in de wereld op.