„Saudi-Arabië dekt zich in tegen daling Tesla”

Het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië heeft zich ingedekt tegen een waardedaling van het aandeel Tesla. Dat meldt zakenkrant Financial Times maandag.

Het fonds heeft een belang van bijna 5 procent in de Amerikaanse maker van elektrische auto’s. Het heeft nu met zakenbank JPMorgan een deal gesloten waarbij het zijn belang wel houdt, maar de risico’s op een mogelijke waardedaling gedekt zijn. Ook potentiële koerswinsten hebben nu een plafond. Deze zogeheten hedge-overeenkomst werd op 17 januari gesloten, aldus de krant.

De stap van het fonds volgt slechts enkele maanden nadat Tesla-topman Elon Musk een schikking trof met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De toezichthouder had Tesla en Musk aangeklaagd wegens fraude, nadat Musk via Twitter had laten weten dat hij het bedrijf bij een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen. Dat zou volgens hem met steun zijn van het staatsfonds.

De timing van zijn tweets was ook opvallend, omdat de Financial Times enkele minuten voor de gewraakte tweets in augustus als eerste melding had gemaakt van het belang van het Saudische staatsfonds in Tesla. Daarmee was het fonds in één klap direct een van de grootste aandeelhouders.

Musk liet weten, overigens niet per tweet maar per email aan de krant, dat er voor zover hem bekend de afgelopen maanden geen contact is geweest tussen Tesla en het staatsfonds. „Ik dacht dat ze hun aandelen waarschijnlijk wel hadden verkocht. We weten niet of ze er überhaupt nog wel hebben”, aldus Musk.