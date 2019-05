SAS-topman: einde pilotenstaking na akkoord

De pilotenstaking bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS is ten einde. Dat laat de topman van de vliegmaatschappij weten, nadat met de vakbonden in Zweden, Denemarken en Noorwegen een akkoord is gesloten.

„Ik kan met opluchting onze klanten en onze medewerkers informeren dat we dit conflict achter ons kunnen laten. We hebben vanavond een collectieve overeenkomst ondertekend met onze vier pilotenvakbonden”, zei Rickard Gustafson op een persconferentie donderdag. Volgens hem duurt het nog een etmaal voordat heel de dienstregeling weer is opgestart.

Sinds vrijdag voerden de vliegers acties voor betere arbeidsvoorwaarden. Er zijn al 4000 vluchten geschrapt, waaronder reizen van en naar Schiphol. Zo’n 380.000 passagiers zijn door de acties gedupeerd.

De staking kostte SAS al veel geld. Gustafson sprak maandag van „grote financiële gevolgen” voor het bedrijf. De SAS-topman vreesde onder meer dat klanten vertrouwen in de vliegmaatschappij verliezen.