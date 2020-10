SAP komt met omzetwaarschuwing door corona

De grote Duitse producent van bedrijfssoftware SAP is negatiever gestemd over de omzet dit jaar omdat het herstel van de coronacrisis minder sterk verloopt dan eerder gedacht. Het bedrijf stelt zijn prognoses voor de omzet neerwaarts bij. Ook over de operationele winst is SAP voorzichtiger geworden.

Voor heel 2020 rekent de onderneming nu op een omzet in een bandbreedte van 27,2 miljard tot 27,8 miljard euro, op basis van gelijke wisselkoersen. Eerder werd op 27,8 miljard tot 28,5 miljard euro gerekend. Voor de operationele winst voorspelt SAP nu een bedrag tussen de 8,1 miljard tot 8,5 miljard euro. Eerder lag de bovenkant van die bandbreedte op 8,7 miljard euro. De voorspellingen voor de middellange termijn werden eveneens aangepast.

SAP wijst op de opleving van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen tijd en de herinvoering van lockdownmaatregelen in bepaalde regio’s waardoor het herstel van de crisis wordt ondermijnd. Vanwege de crisis snijden bedrijven in hun investeringen, waar SAP last van heeft. Wel verkoopt het bedrijf meer clouddiensten.

In het derde kwartaal ging de totale omzet met 4 procent omlaag tot ruim 6,5 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De operationele winst nam met 12 procent af tot bijna 2,1 miljard euro.