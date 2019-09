Santander krijgt boete van toezichthouder

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Santander Consumer Finance Benelux, een onderdeel van de Spaanse bankgroep Santander, een boete opgelegd van ruim 1,1 miljoen euro. Het financiële concern heeft regels voor consumptief krediet overtreden.

Santander Consumer Finance Benelux biedt consumenten verschillende vormen van financiering aan, zoals doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. De toezichthouder heeft dertig dossiers van de bank bekeken. In drie van de dossiers had Santander onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de klant. In zeven dossiers is aan klanten een krediet verstrekt terwijl dat niet verantwoord was.

De bestuurlijke boete van 1.125.000 euro is volgens de AFM passend en lager dan het basisbedrag van 2 miljoen euro dat in dit soort gevallen wordt gehanteerd. Dat komt onder meer omdat er sprake was van „verminderde mate van verwijtbaarheid” en de „coöperatieve opstelling” van de bank, die inmiddels maatregelen heeft genomen om herhalingen te voorkomen. Het besluit van de AFM kan overigens nog aan de rechter worden voorgelegd.