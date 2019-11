Sanoma neemt educatieve uitgeverij over

Het Finse mediaconcern Sanoma neemt in Nederland de educatieve uitgeverij Essener over van zijn oprichters. Financiële details over de deal zijn niet bekendgemaakt.

Essener komt in handen van Sanoma via Uitgeverij Malmberg, een onderdeel van Sanoma Learning. Essener biedt onder meer lesmethoden voor het vak maatschappijleer op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Vorig jaar behaalde Essener een omzet van 3 miljoen euro.

Volgens oprichters Theo Rijpkema en Theo Schuurman vullen Essener en Malmberg elkaar goed aan. „We gaan de krachten bundelen in het gezamenlijk ontwikkelen van methoden, platformen en diensten”, zo laten ze weten.