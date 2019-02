Sanoma Nederland krikt winst verder op

Sanoma heeft in het afgelopen jaar de winstgevendheid in Nederland weten op te krikken. Het moederbedrijf van onder meer nieuwssite Nu.nl en tijdschriften Donald Duck en Libelle, profiteerde verder van overnames en kondigde bij de presentatie van zijn jaarcijfers een nieuwe overname aan, van consumentenonderzoeksbureau Panel Inzicht.

Het van oorsprong Finse bedrijf zag zijn brutowinst in Nederland met 10 procent stijgen tot 77 miljoen euro. Dat was te danken aan een stabiele abonnee-omzet gecombineerd met groeiende oplages bij onder meer vtwonen en Donald Duck en omzetgroei bij kortingapp Scoupy. Ook Nu.nl deed het goed met meer bezoekers die langer bleven plakken op de site.

In december werd de voorgenomen overname van educatieve dienstverlener Iddink bekendgemaakt. Die wordt naar verwachting in het tweede of derde kwartaal afgerond. Sanoma neemt daarnaast een meerderheidsbelang in Panel Inzicht. Een overnamesom werd niet bekendgemaakt. Panel Inzicht had afgelopen jaar een omzet van 3 miljoen euro.

Topvrouw Susan Duinhoven liet weten dat de operationele winst van heel Sanoma voor het derde jaar op rij steeg, van 179 miljoen euro naar 197 miljoen euro. Naast de sterke prestaties in Nederland kwam dat onder meer door groei van het abonneebestand van Helsingin Sanomat, het grootste nieuwsmerk van Finland. De omzet was stabiel op 1,3 miljard euro.

Duinhoven houdt ook voor dit jaar vast aan de focus op de educatieve merken. Daarbij wordt ook gekeken naar aanvullende overnames.