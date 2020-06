Sanofi mikt op eerste helft 2021 voor goedkeuring coronavaccin

Farmaceut Sanofi verwacht dat een van zijn mogelijke vaccins tegen Covid-19 op zijn vroegst in de eerste helft van volgend jaar is goedgekeurd. Dat is eerder dan het Franse bedrijf aanvankelijk had verwacht. Het gaat om een vaccin dat Sanofi in samenwerking met het Britse GlacoSmithKline (GSK) ontwikkelt.

Sanofi onderzoekt meerdere kandidaten voor een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Voor het middel dat samen met GSK wordt ontwikkeld, verwacht de farmaceut in september met proeven bij patiënten te beginnen. Sanofi heeft naar eigen zeggen de capaciteit om per jaar 1 miljard doses van het vaccin te produceren. Eerder gaf Sanofi aan dat goedkeuring voor dit middel pas in de tweede helft van 2021 waarschijnlijk is.

Op dit moment bestaat er nog geen vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Sinds het begin van de virusuitbraak onderzoeken meerdere medicijnmakers mogelijke vaccins tegen het longvirus. Onder hen zijn onder andere het Amerikaanse Moderna, AstraZeneca dat samenwerkt met de Universiteit van Oxford en een verbond van BioNTech met Pfizer. Deze onderzoekers begonnen in maart al met onderzoek bij patiënten. Volgens Sanofi-topman Paul Hudson betekent dit niet automatisch dat zij ook als eerste een werkend en goedgekeurd vaccin kunnen presenteren.