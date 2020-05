Sanerend Ryanair vecht staatssteun concurrenten aan

De Ierse prijsvechter Ryanair verwacht afscheid te moeten nemen van 3000 piloten en cabinemedewerkers als gevolg van de coronacrisis. Verder zal het bedrijf sommige beslissingen over staatssteun van concurrenten, bij elkaar goed voor zo’n 30 miljard euro aan hulp, aanvechten.

De ingreep bij Ryanair betekent een volgende klap voor de luchtvaartsector, waar banen in rap tempo verdwijnen. Eerder maakte British Airways-moeder IAG bekend 12.000 medewerkers de wacht aan te zeggen. Bij het Scandinavische SAS verdwijnen 5000 banen. KLM maakte bekend afscheid te nemen van 1500 tot 2000 vakmensen.

Volgens Ryanair werkt de miljardensteun die aan onder meer Air France-KLM, Lufthansa, Alitalia en SAS is of wordt toegezegd marktverstorend. De noodpakketten raken ook de financieel gezondere maatschappijen, aldus de prijsvechter die aankondigde hierover een juridische strijd te zullen voeren. Ryanair-baas Michael O’Leary bestempelt de steun als doping om „opgeblazen en inefficiënte” concurrenten in de lucht te houden.

Ryanair rekent in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat loopt tot en met maart, op een verlies van 100 miljoen euro. In de periode vervoerde het bedrijf minder dan 1 procent van het aantal passagiers dat doorgaans bij de prijsvechter incheckt. De impact van de crisis op het tweede kwartaal met daarin de belangrijke zomermaanden zal nog forser zijn. Volgens de luchtvaartmaatschappij zal het zeker nog tot de zomer van 2022 duren voordat de passagiersstromen weer op het niveau van voor de crisis zijn.

Het herstructureringsprogramma en daarmee het banenverlies zal vanaf juli worden doorgevoerd. Personeel dat mag blijven, moet rekening houden met mogelijk tot een vijfde minder salaris. Ook kan het zijn dat medewerkers met onbetaald verlof worden gestuurd. De ingrepen gelden niet alleen voor vliegend personeel. Ook op kantoor moeten mensen vrezen voor hun baan.

Ryanair verwacht een deel van zijn vliegbases in Europa tijdelijk te moeten sluiten, tot het luchtverkeer zich herstelt. Verder is het bedrijf in gesprek met vliegtuigmaker Boeing om eerdere bestellingen terug te schroeven. Ook wordt met leasemaatschappijen over aanpassingen van contracten onderhandeld. O’Leary zal tot en met maart volgend jaar genoegen nemen met 50 procent minder loon.