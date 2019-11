Sandd-deal drukt op bedrijfsresultaat PostNL

PostNL heeft zijn winstverwachting voor dit jaar neerwaarts bijgesteld als gevolg van de overname van rivaal Sandd. Het postbedrijf gaat nu uit van een zogeheten onderliggend cash bedrijfsresultaat van 150 miljoen tot 180 miljoen euro.

Eerder rekende PostNL op een bedrag tussen de 170 miljoen en 200 miljoen euro. In het lopende kwartaal rekent PostNL op een negatief Sandd-effect van 15 miljoen tot 25 miljoen euro. De overname van Sandd, waarvoor het van de minister eerder groen licht kreeg, is ondertussen afgerond. De integratie van de activiteiten van Sandd begint in december en moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond.

PostNL sloot het kwartaal af met een omzet van 636 miljoen euro, 2 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Het onderliggende cash bedrijfsresultaat steeg met 2 miljoen euro naar 25 miljoen euro. Tegenover de daling van de postvolumes met 10,6 procent stond een stijging van de pakketvolumes van 11 procent.