Sandd belooft goedkopere postzegel

Bezorgbedrijf Sandd denkt veel goedkoper post te kunnen ophalen en bezorgen bij consumenten dan PostNL. De postzegelprijs zou daardoor omlaag kunnen van 78 cent naar 55 cent. Directeur Ronald van de Laar bevestigde dat vrijdag naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

PostNL verzorgt in Nederland de zogeheten universele postdienst (UPD). Het is daarbij verplicht een minimaal aantal brievenbussen aan te houden en op vijf dagen in de week post op te halen en te bezorgen. Op basis van de kosten die het daarvoor moet maken, bepaalt de overheid hoeveel een postzegel mag kosten.

Van de Laar gelooft niets van het kostenplaatje dat PostNL schetst en stelt dat het veel goedkoper kan. „Wij kunnen het doen voor 55 cent per postzegel en dan zit er nog een marge op ook”, zei hij. Sandd heeft een plan voorgelegd aan minster Henk Kamp (Economische Zaken), maar nog geen reactie ontvangen.