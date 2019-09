Sandd-baas: ACM vertelt klinkklare leugens

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft zich gebaseerd op „klinkklare leugens” bij het besluit om niet akkoord te gaan met de fusie tussen Sandd en PostNL. Sandd-topman Ronald van de Laar bevestigde uitspraken van die strekking uit een gesprek met De Telegraaf.

Volgens Van de Laar gaat de markttoezichthouder uit van een tragere krimp van de postmarkt dan waar Sandd en PostNL in werkelijkheid mee te maken hebben. De postvolumes zouden dusdanig snel slinken, dat de twee postbedrijven verlieslatend dreigen te worden.

„Het gaat heel erg hard met de digitalisering. Op deze manier rekent de ACM ons rijker dan we zijn”, zegt Van de Laar. „Het is een klinkklare leugen als je vertelt dat Sandd tot in de lengte van dagen winstgevend blijft. Dan heb je wel een driedubbele roze bril op.”

Volgens Van de Laar is de postfusie nodig voor de „optimalisatie van het postbedrijf”, waarbij werkgelegenheid voor postbezorgers gegarandeerd is. „Dit is bedrog dat ten koste gaat van 60.000 man personeel”, zei hij.