‘Samsung wil nieuwe Galaxy al in januari lanceren’

Smartphonemaker Samsung gaat zijn nieuwe vlaggenschip waarschijnlijk een aantal maanden eerder op de markt brengen dan verwacht. Het Koreaanse concern hoopt zo concurrenten Apple en het Chinese Huawei te slim af te zijn, meldden drie ingewijden. De Galaxy S21 wordt mogelijk in januari al gelanceerd, waar de S20 pas in maart van dit jaar op de markt kwam.

Samsung wil vooral marktaandeel afsnoepen van Huawei, dat lijdt onder restricties die de Verenigde Staten hebben opgelegd. In het tweede kwartaal verloor Samsung zijn positie als marktleider aan Huawei, om die plek in het derde kwartaal weer te heroveren dankzij de Amerikaanse sancties.

Apple heeft zijn nieuwe vlaggenschip, de iPhone 12, in oktober gelanceerd. Dat was een maand later dan gebruikelijk.