Samsung waarschuwt na recordkwartaal

Samsung heeft in het afgelopen kwartaal een recordresultaat in de boeken gezet. Dat bleek woensdag uit een handelsbericht van het Zuid-Koreaanse conglomeraat, dat tegelijkertijd waarschuwde voor mindere prestaties in de nabije toekomst.

De grootste smartphonefabrikant ter wereld zette een operationele winst in de boeken van bijna 17,6 biljoen won, omgerekend bijna 14 miljard euro, in het kwartaal dat eind september eindigde. Dat is in lijn met de eerder door de onderneming afgegeven prognose en een groei van zo’n 21 procent op jaarbasis. De kwartaalomzet steeg met 5,5 procent tot 65,5 biljoen won. Samsung gaf aan dat zijn mobiele tak mindere zaken deed dan een jaar eerder, ondanks solide verkopen van de Galaxy-smartphones. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door andere afdelingen.

Voor het vierde kwartaal en het begin van het volgende jaar is Samsung vrij somber gestemd. Het concern, de grootste maker van geheugenchips ter wereld, vreest een zwakkere vraag naar deze producten na enkele jaren van flinke groei. Er is sprake van overaanbod, negatieve seizoensinvloeden en een wereldwijd afnemende vraag, aldus Samsung. Dat zorgt voor bijvoorbeeld hogere marketinguitgaven. Tegelijkertijd sneed Samsung in zijn investeringsbudget.