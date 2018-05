Samsung terug als grootste smartphonemaker

Samsung is opnieuw de grootste producent van smartphones. Het Zuid-Koreaanse bedrijf was in het vierde kwartaal van vorig jaar even naar de kroon gestoten door Apple, maar loste het Amerikaanse bedrijf de afgelopen maanden weer af. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Canalys.

Samsung maakte 23,6 procent van de smartphones in het eerste kwartaal. Daarmee blijft het bedrijf iPhonemaker Apple voor. De Amerikanen hebben een marktaandeel van 15,5 procent. De Chinese bedrijven Huawei, Xiaomi en Oppo maken de top vijf vol. Die vijf bedrijven maken twee derde van alle smartphones.

In absolute aantallen was het aantal smartphones dat in de eerste drie maanden van dit jaar verkocht werd lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Van januari tot en met maart gingen 337 miljoen telefoons van de hand. Apple, Huawei en Xiaomi verkochten meer telefoons dan een jaar eerder. Die laatste verdubbelde zijn verkopen zelfs ruim.