Samsung tast diep in de buidel voor onderzoek

Samsung investeert fors in onderzoek naar nieuwe technologieën. Het Zuid-Koreaanse conglomeraat trekt de komende drie jaar 180 biljoen won (138,5 miljard euro) uit voor vernieuwing op het gebied van zaken als kunstmatige intelligentie, biofarmacie en 5G-netwerken.

Volgens Samsung zijn de investeringen nodig om in de toekomst te blijven groeien. Het bedrijf wil onder meer vooroplopen in elektronische onderdelen voor zelfrijdende auto’s. Er wordt daarom veel geld gestoken in de ontwikkeling en productie van geheugenchips. Ook wordt het onderzoeksteam voor kunstmatige intelligentie flink uitgebreid.

De plannen zijn ook goed nieuws voor de Zuid-Koreaanse economie, zo stelt het concern. Driekwart van het geld is bestemd voor het Aziatische land, waar de regering bezorgd is over de afnemende economische groei. Samsung neemt zelf 40.000 extra werknemers aan. De investeringen zouden bovendien zorgen voor 700.000 extra banen in aanverwante sectoren.