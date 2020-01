Samsung rekent voorzichtig op opleving chipmarkt

Het Zuid-Koreaanse technologieconglomeraat Samsung Electronics rekent voorzichtig op een herstel van de wereldwijde chipmarkt, door een wat toenemende vraag uit de markt voor datacenters en de uitrol van 5G-netwerken. Dat viel donderdag op te maken uit een handelsbericht van ’s werelds grootste maker van geheugenchips.

Het concern hield daarbij overigens wel een flinke slag om de arm. Zo speelt het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China nog een rol en is ook de wereldwijde economische impact van het nieuwe coronavirus nog onduidelijk. Door de uitbraak zijn veel fabrieken in China, waar veel producten voor de internationale techindustrie worden gemaakt, gesloten.

Samsung zag door een zwakkere chipvraag het operationeel resultaat het afgelopen vierde kwartaal met 34 procent dalen tot 7,2 biljoen won. Dat is omgerekend bijna 5,6 miljard dollar. De omzet kwam uit op 59,9 biljoen won.

Bij de chiptak halveerde de operationele winst in het vierde kwartaal tot bijna 3,5 biljoen won. De mobiele tak van het concern profiteerde duidelijk van sterke verkopen van de belangrijkste smartphonemodellen en zag het resultaat met twee derde aandikken tot ruim 2,5 biljoen won. In het huidige eerste kwartaal, dat loopt van januari tot en met maart, voorziet Samsung een verdere afname van de resultaten. Dat komt voornamelijk door de gebruikelijke lagere vraag naar chips en displays in deze jaarperiode.