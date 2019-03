Samsung overweegt geen bod op NXP

Technologiegigant Samsung overweegt geen bod op chipmaker NXP Semiconductors. Dat liet de onderneming in een verklaring weten, nadat berichten over interesse van de Zuid-Koreanen in het Nederlandse bedrijf opdoken.

Volgens beleggingssite Invest Chosun zou Samsung intern een mogelijk bod onderzoeken, zo meldt de publicatie op basis van ingewijden op het vlak van fusies en overnames. De waarde van een deal zou tot omgerekend een kleine 40 miljard euro kunnen zijn, aldus de bronnen. Het in de Verenigde Staten genoteerde NXP ging in reactie daarop fors omhoog. Maar Samsung zelf zegt dat het verhaal „niet waar” is.

Samsung is een van de grootste chipproducenten ter wereld. Eerder mislukte een overnamepoging van het Amerikaanse Qualcomm op NXP, nadat de Chinese autoriteiten dwars lagen.