Samsung onthult vlaggenschip en horloge

Samsung heeft donderdag zijn nieuwste smartphone onthuld, de Galaxy Note9. Vanaf vrijdag 24 augustus is het toestel in Nederland verkrijgbaar.

Voor Samsung is de nieuwe smartphone van groot belang. De Zuid-Koreanen zijn nog de grootste smartphonemaker ter wereld, maar de voorsprong slinkt. Vooral Huawei is in opmars. De Chinezen hebben dit jaar de tweede plek op de wereldranglijst veroverd. Ze hebben Apple ingehaald. Dat komt dit najaar met de opvolgers van de iPhone 8, 8 Plus en X, die moeten concurreren met de Galaxy Note9.

Een van de voorgangers in de reeks, de Note7, werd een grote mislukking. Samsung moest het toestel vlak na de lancering in 2016 al terugroepen omdat de batterijen in brand konden vliegen.

Ook presenteerde Samsung een slim horloge, de Galaxy Watch. Die heeft een paar apps die speciaal voor Nederland zijn gemaakt, zoals KLM, Buienradar, 9292, Telegraaf, NU.nl en NOS. Daarnaast kan het horloge worden gebruikt om andere Samsung-apparaten te bedienen, zoals robotstofzuigers. De Galaxy Watch is vanaf 7 september op de markt in Nederland.