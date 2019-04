Samsung onderzoekt barsten in vouwtelefoon

Het gloednieuwe vlaggenschip van Samsung, de opvouwbare smartphone Galaxy Fold, vertoont nu al kuren, een paar weken voordat hij op de markt komt. Testexemplaren bleken snel kapot te gaan. „We zullen deze exemplaren grondig onderzoeken om de oorzaak te vinden”, liet Samsung weten.

De Galaxy Fold kost 2020 euro en is vanaf 3 mei verkrijgbaar in Nederland. Het toestel zit tussen een smartphone en een tablet in. Als het toestel is opgevouwen, is de voorkant de feitelijke telefoon waarmee iemand kan bellen en kan internetten. Maar als hij wordt opengevouwen als een boek, wordt de binnenkant het toestel. Hij is zo gemaakt dat apps dan automatisch binnenin verder gaan. Op het grote, uitgeklapte scherm kunnen gebruikers drie apps tegelijk open hebben staan.

Het vouwscherm is het grootste uithangbord van het toestel, maar ook de grote zwakke plek. Zo ontstonden scheurtjes op de plek waar het scherm openvouwt. Een display hield ermee op, en toen een proefpersoon het scherm raakte met een vingernagel, ontstond blijvende schade.

Een paar jaar geleden ging de introductie van de Galaxy Note 7 mis. Samsung moest het toestel binnen een paar weken van de markt halen, omdat de batterij in brand kon vliegen.