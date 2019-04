Samsung mikt op herstel in tweede jaarhelft

Samsung rekent op herstel van zijn resultaten in de tweede helft van het jaar. Dat moet komen door een aantrekkende vraag naar smartphones en chips, zo voorziet de onderneming. Het technologieconcern kwam dinsdag met zijn kwartaalcijfers naar buiten en realiseerde het zwakste winstcijfer in meer dan twee jaar.

Het tweede kwartaal zal echter nog wel moeizaam verlopen, zo benadrukte het bedrijf. Dat komt door de nog dalende chipprijzen en een afnemende vraag naar beeldschermen. Ook de vraag naar technologie voor datacentra zal waarschijnlijk in de huidige verslagperiode onder druk blijven staan.

De grootste producent ter wereld van smartphones en geheugenchips waarschuwde eerder al voor zwakke prestaties in de eerste drie maanden van 2019 en kwam al met voorlopige cijfers naar buiten. Die weken nauwelijks af van de definitieve. Concreet zette Samsung een operationele winst in de boeken van 6,2 biljoen won, omgerekend circa 4,9 miljard euro. De omzet daalde tot 52,4 biljoen won.

Samsung liet niets los over een nieuwe lanceringsdatum voor de Galaxy Fold-smartphone. De lancering werd onlangs uitgesteld, omdat bij testversies van het toestel problemen met het opvouwbare scherm aan het licht kwamen, zoals scheurtjes. In 2016 had Samsung te maken met problemen bij de lancering van de Galaxy Note 7, waarbij de batterij van de smartphone in brand kon vliegen. Dit toestel werd uiteindelijk door Samsung uit de handel gehaald.