’Samsung levert minder accu’s aan Volkswagen’

Volkswagen moet sleutelen aan zijn plan om 50 miljard euro te investeren in accu’s voor elektrische auto’s. Een verwachte leveringsovereenkomst met Samsung staat op losse schroeven, waardoor de Duitse autogigant waarschijnlijk veel minder accu’s van het Zuid-Koreaanse technologieconcern kan afnemen.

Samsung zou aanvankelijk 20 gigawattuur aan batterijen leveren. Dat komt neer op 200.000 auto’s met vrij forse accu’s van 100 kilowattuur. Persbureau Bloomberg meldt nu op basis van ingewijden dat tijdens onderhandelingen duidelijk werd dat een totale levering van 5 gigawattuur mogelijk het maximaal haalbare is.

Volkswagen zei in een verklaring dat Samsung gewoon de batterijleverancier voor Europa blijft. Samsung wilde niet reageren.

Toegang tot een grote hoeveelheid accucapaciteit is van groot belang voor autobouwers. Volkswagen probeert de dieselcrisis achter zich te laten en zet nu zwaar in op elektrisch rijden. De ontwikkeling van grote hoeveelheden veilige accu’s is nog een belangrijk knelpunt voor de ambities van autobedrijven.