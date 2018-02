Samsung-kopstuk weer op vrije voeten

Samsung-kopstuk Lee Jae-yong is weer op vrije voeten. Een Zuid-Koreaanse rechter heeft zijn eerdere veroordeling tot vijf jaar gevangenisstraf in hoger beroep opgeschort. De topman van het elektronicaconcern zat sinds februari 2017 in de cel wegens corruptie.

Het gaat om hetzelfde schandaal dat ook leidde tot het aftreden van president Park Geun-hye. Lee, in het westen beter bekend als Jay Y. Lee, zou voor vele miljoenen aan steekpenningen hebben betaald aan een vertrouweling van het voormalige Zuid-Koreaanse staatshoofd. Zelf heeft hij echter altijd ontkend iets verkeerds gedaan te hebben.

De straf van Lee is nu gehalveerd tot 2,5 jaar, maar hij hoeft die niet uit te zitten. Wel geldt er een proeftijd van vier jaar. Lee is vicevoorzitter bij Samsung en werd gezien als de troonopvolger bij het conglomeraat.