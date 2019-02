Samsung komt met vouwtelefoon van 1980 dollar

Samsung heeft woensdag zijn nieuwste smartphone onthuld. Het is de Galaxy Fold, een toestel waarvan het scherm uitgevouwen en weer ingeklapt kan worden. De telefoon kost minstens 1980 dollar. Het toestel is ongeveer twee keer zo duur als de iPhone XS Max die Apple vorig jaar op de markt bracht.

Het toestel zit tussen een smartphone en een tablet in. Als het toestel is opgevouwen, is de voorkant de feitelijke telefoon waarmee iemand kan bellen en kan internetten. Maar als hij wordt opengevouwen als een boek, wordt de binnenkant het toestel. Hij is zo gemaakt dat apps dan automatisch binnenin verder gaan. Op het grote, uitgeklapte scherm kunnen gebruikers drie apps tegelijk open hebben staan.

Samsung lanceerde daarnaast een nieuwe ‘reguliere’ smartphone, de Galaxy S10. Daar komen drie varianten van, waarvan een speciaal gemaakt is voor supersnelle 5G-netwerken. De toestellen kosten 750 tot 1000 dollar. Verder presenteerde de Zuid-Koreaanse gigant een smartwatch (Galaxy Watch Active), een fitnessbandje (Galaxy Fit) en draadloze koptelefoons (Galaxy Buds).