Samsonite begint importheffingen te voelen

Koffermaker Samsonite heeft last van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Dat zei topman Kyle Gendreau. Volgens hem hebben consumenten in het Aziatische land minder vertrouwen in de economie en zal dat effecten hebben op de omzetgroei.

De omzetgroei in China komt voor Samsonite waarschijnlijk dit jaar tussen de 7 procent en 9 procent uit. Dat is enkele procentenpunten lager dan zonder de handelsoorlog te verwachten viel, aldus Gendreau. Samsonite denkt dat de importheffingen op zijn koffers in de Verenigde Staten zullen stijgen naar 30 procent, bij een volgend pakket heffingen op Chinese producten. Op koffers zit nu al een heffing van 20 procent.

Mede daardoor is Samsonite al een tijdje bezig om de productie deels te verleggen van China naar Vietnam en Thailand. Toch ziet Gendreau importheffingen als normale kosten voor internationaal zakendoen. „Het is alleen jammer dat het moeilijk te voorspellen is”, voegde hij toe.