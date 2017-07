Samenwerking versterkt bedrijfsleven

Samenwerking binnen de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie (tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid) werpt haar vruchten af. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken blijkt uit een evaluatie van onderzoeksbureau Dialogic dat deze zogenoemde topsectorenaanpak effectief en doelmatig is.

Desondanks moet het volgens hem nog beter. „Onze investeringen in research en development liggen met 2 procent van het bruto binnenlands product weliswaar iets boven het Europese gemiddelde, maar om onze sterke positie in de wereld vast te houden moeten we doorgroeien naar 2,5 procent.” De minister spreekt dan ook de hoop uit dat het nieuwe kabinet dit topsectorenbeleid voortzet en de investeringen verhoogt. „Zo kunnen we onze welvaart en werkgelegenheid ook op lange termijn veiligstellen.”

De afgelopen jaren is de samenwerking binnen onder meer de chemie, high tech, energie en agri & food flink geïntensiveerd. Nederland werd innovatieleider in de EU en de op drie na de meest concurrentiekrachtige economie van de wereld, aldus Kamp. De komende tijd moet de focus komen te liggen op maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid, klimaat, energie en gezondheid.