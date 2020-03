Samen online bidden voor en met ondernemers

De christelijke ondernemersvereniging CBMC organiseert iedere maandag en woensdag via internet een bidstond voor ondernemers die tijdens de coronacrisis gezamenlijk willen bidden.

Gebedspunten kunnen vooraf per mail of zelfs tijdens de bidstond via een chat worden ingediend. „Iedereen kan bij ons met zijn of haar zorgen terecht”, aldus CBMC-directeur Wim Kater.

Hoe is dit initiatief ontstaan?

„Toen ik aan het bidden was, vroeg ik me af: wat kunnen wij als CBMC betekenen in deze tijd? Toen kwam meteen de gedachte naar boven om gebedsmeetings via internet te organiseren.”

Waarvoor bidden jullie?

„In ons gebed focussen we op ondernemingen, en dan met name op de eigenaren en andere leiders. We bidden ook voor ons land en volk. Dat zijn vaste gebedspunten. Daarnaast bidden we voor de medewerkers, leveranciers en klanten. Het belangrijkste is dat we in gebed brengen wat er op ons hart ligt.”

Hoeveel mensen bidden er mee?

„Dat varieert sterk. Tijdens de laatste bidstond baden er ongeveer 25 mensen mee. De maandag ervoor waren het er drie. Het gaat ons ook niet om het getal. De Heere Jezus zegt dat Hij erbij is waar er twee of drie in Zijn naam vergaderd zijn. Dat hebben we toen echt gemerkt.”

Waaraan merkte u dat?

„Ik ervoer een vrede in mijn hart die alle verstand te boven gaat. Toen bleek dat dit niet alleen maar een mooie tekst is, maar dat dit een belofte is waaruit we mogen leven. We gingen meteen heel anders de dag in.”

Hoe kunnen mensen meedoen?

„Eerst moet de app ZOOM op de pc of smartphone worden geïnstalleerd. Op onze website staat een link. Na het aanklikken hiervan komt de geïnteresseerde gelijk in de meeting terecht. Maar als mensen liever niets zeggen en alleen willen luisteren, mag dat uiteraard ook.”

Hoelang willen jullie met dit initiatief doorgaan?

„In ieder geval tot de crisis voorbij is. Maar ik verwacht dat we er ook daarna nog mee doorgaan. We moeten altijd een boodschap willen uitdragen van licht en troost.”

U noemt de meetings een „eerste stap.” Wat kunnen we nog meer verwachten?

„We willen voor 1 april beginnen met CBMC Task Force. We gaan dan met ondernemers uit onze achterban naar bedrijven die het vanwege de coronacrisis zwaar hebben. We willen daar niet alleen met hen bidden, maar ook naar hen luisteren en waar nodig praktische adviezen geven.”

Wat hoopt u te bereiken?

„Dat steeds meer mensen mogen ervaren dat Psalm 91 een realiteit is. Dat God niet alleen een toevlucht is in het persoonlijke leven, maar ook op de werkvloer. Iedereen die een uitweg zoekt, gelovig of niet-gelovig, kan bij ons terecht.

Ik hoop dat veel mensen door ons de liefde van Jezus Christus mogen ervaren en zien dat God de Levende is.”