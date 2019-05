Samen met Belgen eerlijk natuursteen inkopen

De productie en inkoop van natuursteen kan én moet eerlijker. Daarover hebben de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector samen met overheden, ontwikkelingsorganisaties en vakbonden afspraken gemaakt.

Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij sprake is van schending van mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan kinderarbeid. Ook ontstaat regelmatig ernstige milieuschade. Door voortaan verantwoord in te kopen valt al een hoop te winnen, is het idee. Ook wil de sector de problemen beter in kaart brengen.

Het gaat om een convenant op het vlak van IMVO, oftewel Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De ondertekening vindt plaats in Brussel. Dit soort afspraken worden vaker gemaakt, maar dit is de eerste keer dat zo’n initiatief in meer landen tegelijk van start gaat.

De branche bestaat in Nederland en België uit enkele honderden bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen. Ook het werk rond producten als aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden hoort erbij.