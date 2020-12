Salesforce telt bijna 28 miljard neer voor chatdienst Slack

Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce koopt de populaire chatdienst en samenwerkingsapp Slack, die vooral onder zakelijke gebruikers populair is. De twee bedrijven zijn een overnamebod in contanten en aandelen overeengekomen dat neerkomt op 27,7 miljard dollar. Een aanzienlijk deel van de aandeelhouders Slack is al akkoord met de deal.

Slack is een rivaal van onder meer Microsoft op het gebied van communicatiediensten voor op kantoor. Naast chatten, kunnen collega’s via het programma onder andere documenten delen en takenlijsten beheren.

Met Salesforce als nieuwe eigenaar zou het techbedrijf meer slagkracht krijgen om marktaandeel te veroveren op zijn concurrenten. Dat is hard nodig, nu door thuiswerken in coronatijd veel bedrijven overstappen op nieuwe communicatiemiddelen om werknemers goed te laten samenwerken.

Salesforce biedt op dit voornamelijk cloudsoftware aan waarmee bedrijven hun klantrelaties beheren. Het concern probeerde eerder al uit te breiden met eigen chatdiensten, maar die werden geen groot succes. Volgens de oprichter en topman van Salesforce ontstaat door de overname van Slack een gedroomde combinatie van bedrijven.

De overname is naar verwachting voor juli afgerond. Aandeelhouders van Slack krijgen per aandeel 26,79 dollar in contanten en net geen 0,08 Salesforce-aandeel. Formeel moeten ze nog instemmen met de overname. Volgens Salesforce hebben aandeelhouders die samen goed zijn voor 55 procent van het stemrecht al aangegeven akkoord te gaan.

Slack diende onlangs nog een klacht in tegen Microsoft bij de Europese Commissie wegens concurrentievervalsing. Doordat het softwareconcern zijn vergelijkbare programma Teams al automatisch aanbiedt binnen het softwarepakket Office 365, zouden rivalen buitenspel worden gezet.