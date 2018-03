„Salarisverlaging voor Angry Birds-topman”

De topman van Angry Birds-maker Rovio Entertainment moet mogelijk 20 procent van zijn salaris inleveren. Ook de vice-voorzitter van het bedrijf kan een salarisverlaging verwachten die past bij het verlies in marktwaarde van het bedrijf, zei het bestuur van Rovio op een aandeelhoudersvergadering.

Het salaris van topman Mika Ihamuotila zou van 12.000 euro naar 9.500 euro per maand gaan. Vice-voorzitter Kaj Hed zou voortaan maandelijks 7500 euro krijgen. Voorheen ontving hij 10.000 euro per maand.

De salarisverlaging is het gevolg van kritiek in Finse media. Die meldden dat de Rovio-topmannen veel meer verdienden dan de top van veel grotere Finse bedrijven als scheepsmotorenbouwer Wärtsilä, industrieconcern Metso en hijskranenmaker Konecranes. Rovio verloor 60 procent van zijn marktwaarde sinds de beursgang van het bedrijf in september. Het is nu nog maar 382 miljoen euro waard. In september was dat nog 900 miljoen euro.