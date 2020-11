Salarisverhoging voor callcentermedewerkers in nieuwe cao

Circa 40.0000 callcentermedewerkers in Nederland kunnen volgend jaar weer een loonsverhoging tegemoet zien. Dit staat in het nieuwe cao-akkoord waaronder ook vakbond FNV uiteindelijk de handtekening heeft gezet.

In de eenjarige cao is sprake van gemiddeld 2,5 procent loonsverhoging. Ook krijgen de callcentermedewerkers onder meer nog een vergoeding voor thuiswerken.

Ook is voor het eerst afgesproken dat de lonen en loonsverhogingen van callcentermedewerkers automatisch gekoppeld worden aan het minimumloon. Callcentermedewerkers zitten daar nu tot 5,5 procent boven. Volgens FNV is dat een verbetering ten opzichte van de oude cao, waarbij het soms voorkwam dat callcentermedewerkers niet of nauwelijks meer verdienden dan het minimumloon.

De vorige cao was getekend door de kleinere vakbond Qlix en niet door FNV. De grootse vakbond van Nederland vond dat er daarin „te weinig vooruitgang” geboekt werd, zegt FNV-bestuurder Elly Heemskerk. Dat is nu anders: „Het is een begin, maar daarmee zijn de mensen in de callcenters er nog niet. Wij hebben onze zegen gegeven aan deze cao, omdat zij voor het eerst in jaren wat stapjes vooruit maken. Voor de toekomst moet er wel nog veel verbeteren.”

Belangrijke punten waar FNV nu nog voor strijdt, zijn pensioenopbouw en meer vaste banen bij callcenters. Verder wil FNV het minimumloon verhogen naar 14 euro. Als dat lukt, zal het loon van callcentermedewerkers automatisch ook stijgen door de koppeling met het minimumloon.