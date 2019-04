Saks OFF 5TH vertrekt uit Nederland

De warenhuizen van Saks OFF 5TH vertrekken deze zomer uit Nederland en Duitsland. Dat heeft de keten bekendgemaakt op zijn Facebook-pagina. Op de eigen website wordt daarnaast een opheffingsverkoop aangekondigd.

Saks OFF 5TH is in Europa het kleinere zusje van Hudson’s Bay. De keten heeft winkels in Amsterdam en Rotterdam, en in het Duitse Düsseldorf, Frankfurt, Bonn, Stuttgart, Wiesbaden en Heidelberg. Een concrete sluitingsdatum wordt niet genoemd.

Er gaan al enige tijd geruchten dat voor Hudson’s Bay in Nederland een sluiting zou dreigen. Dit staat hier evenwel los van, benadrukt een woordvoerster namens Hudson’s Bay. Bij de vijftien warenhuizen van Hudson’s Bay in Nederland verandert er niets, zegt ze. Beide merken vallen tegenwoordig onder retailconcern Signa. Maar Saks OFF 5TH wordt zelfstandig vanuit Duitsland aangestuurd.