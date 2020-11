‘Sabbatical en ouderschapsverlof bezig aan opmars in vacatures’

Secundaire arbeidsvoorwaarden als flexibele werktijden, mogelijkheden voor een sabbatical en betaald ouderschapsverlof komen dit jaar veel vaker voor in vacatures dan een jaar eerder. Doordat de coronapandemie veel mensen tot thuiswerken dwingt, verdringen deze extra’s voor personeel arbeidsvoorwaarden die medewerkers naar het kantoor moesten lokken. Zo is er inmiddels nog amper sprake van werkgevers die nieuw personeel aan zich willen binden met massages, gratis lunch of tafeltennis op kantoor, concludeert vacaturesite Indeed op basis van eigen onderzoek.

Het sterkst steeg de term thuiswerken in vacatureteksten, nu richtlijnen tegen coronabesmettingen erop zijn gericht om zo min mogelijk mensen naar werk te laten reizen. Volgens Indeed is het aantal vacatures met arbeidsvoorwaarden om thuiswerken te faciliteren, zoals een thuiswerkvergoeding, tussen maart en oktober met 32 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Werkgevers proberen daarnaast nieuwe medewerkers aan zich te binden door hun een goede balans voor werk en privé voor te spiegelen. Zo zijn volgens Indeed vacatures waarin de mogelijkheden voor een sabbatical of flexibele werktijden worden genoemd bijna verdriedubbeld. Daarnaast kwamen vacatures met betaald ouderschapsverlof als secundaire arbeidsvoorwaarde ruim twee keer zo vaak voor als voor de coronacrisis.

Ondanks al het thuiswerken, steeg ook het aantal vacatures waarin een auto van de zaak voorkomt met bijna driekwart. Dit heeft mogelijk te maken met de oproep aan Nederlanders om het openbaar vervoer zo veel mogelijk te mijden. Ook financiële regelingen voor een fiets van de zaak zijn aan een opmars bezig. Deze aanvullende arbeidsvoorwaarde kwam na het uitbreken van de coronapandemie 69 procent vaker voor, berekende de grootste vacaturesite van Nederland.