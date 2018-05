S&P minder positief over NS

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) is negatiever geworden over de Nederlandse Spoorwegen (NS). Het ratingbureau verwacht dat de spoorvervoerder de komende jaren minder operationele winst boekt dan aanvankelijk werd aangenomen.

Gelijktijdig met het afzwakkende resultaat verwacht S&P dat de lasten van NS zullen toenemen door hogere kosten voor personeel en onderhoud. Gezien de flinke investeringen in nieuwe treintoestellen en verbeterde klantservice, voorzien de analisten ook dat de schulden verder zullen toenemen.

De kredietwaardigheid werd door de firma verlaagd van A+ van AA-. De verwachting bij het oordeel is negatief. De rating A+ betekent dat de NS over het algemeen goed in staat is leningen terug te betalen, maar dat de kredietwaardigheid iets vatbaarder is voor economische tegenslag.