S&P: economie eurozone groeit gestaag

De economie van de eurozone zal de komende tijd een gestage groei laten zien, geholpen door aantrekkende wereldeconomie en sterke binnenlandse vraag. Dat schrijft kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) in een rapport.

Na een groei van 2,5 procent in 2017, de sterkste in tien jaar, stelt S&P dat de economie van het eurogebied een „kruishoogte” heeft bereikt. Voor dit jaar voorziet het bureau een economische vooruitgang van 2,3 procent en 1,9 procent in 2019. Al met al is volgens S&P sprake van een solide groei.

S&P denkt verder dat de inflatie in de eurozone dit jaar waarschijnlijk bedrukt blijft. Tegen het einde van 2019 wordt verwacht dat de inflatie zal oplopen tot de doelstelling van bijna 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB). S&P gaf verder aan dat de ECB zijn opkoopbeleid vanaf september tot eind dit jaar naar verwachting geleidelijk zal afbouwen en dat in het derde kwartaal van 2019 een renteverhoging kan komen.