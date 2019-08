S&P bestempelt Argentinië als wanbetaler

Argentinië is in gebreke bij het nakomen van een aantal financiële verplichtingen. Dat heeft kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) verklaard, nadat het Zuid-Amerikaanse land de betalingstermijn voor 101 miljard dollar aan schulden voor zich uit heeft geschoven.

Het ratingbureau verlaagt de kredietwaardigheid van Argentinië nu naar ‘selective default’. Dat betekent dat het land een deel van zijn obligaties niet heeft terugbetaald, maar naar verwachting wel andere verplichtingen aan schuldeisers nakomt.

De Argentijnse peso en staatsobligaties van het land verloren eerder deze maand flink aan waarde, nadat president Mauricio Macri een gevoelige nederlaag had geleden bij voorverkiezingen. De grote winnaar van die stemronde, de linkse Alberto Fernandez, wordt op de financiële markten met argusogen gadeslagen. Hij zou onder andere opnieuw willen onderhandelen over een steunpakket van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Fitch zag in de ontwikkeling eerder al aanleiding de kredietwaardigheid van Argentinië te verlagen.