Ryanair wil 172 banen schrappen in België

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair wil in België 172 banen schrappen, zo hebben de vakbonden vernomen. Het gaat om een verdubbeling in vergelijking met aanvankelijke plannen van Ryanair.

Volgens de vakbond ACV dreigen 106 leden van het cabinepersoneel en 66 piloten hun baan te verliezen.

In juli kondigde het bedrijf nog aan 80 arbeidsplaatsen te schrappen. Ryanair zou dieper willen snijden in het personeel omdat de coronacrisis de maatschappij zwaarder treft dan gedacht en er minder boekingen binnenkomen. Volgens de vakbond ACV is het ongekend dat een bedrijf tijdens een ontslagprocedure extra banen wil schrappen.