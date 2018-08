Ryanair weert rolkoffers als handbagage

Ryanair accepteert rolkoffertjes niet langer als handbagage. Reizigers moeten die bagage per 1 november tegen extra kosten laten inchecken als ruimbagage.

De nieuwe regels gaan ook gelden voor andere uit de kluiten gewassen handbagage, liet de luchtvaartmaatschappij donderdag weten.

Reizigers van Ryanair mogen tassen en koffers tot een gewicht van 10 kilo nu nog zelf het vliegtuig mee in nemen. Binnenkort kunnen alleen rug-, hand- of laptoptassen van „normaal formaat” gratis mee het vliegtuig in. Passagiers met een zogeheten priority-ticket mogen wel met hun rolkoffer in de hand aan boord.

Volgens Ryanair zijn de nieuwe regels nodig om passagiers vlotter aan boord te laten gaan, wat weer zal leiden tot minder vertragingen. Het gaat 6 tot 10 euro kosten om een rolkoffer mee te nemen.

Intussen bereikte Ryanair donderdag een akkoord met de Ierse vakbond Fórsa over de arbeidsomstandigheden voor piloten. De vliegers moeten het bereikte akkoord nog wel goedkeuren.