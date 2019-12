Ryanair verliest rechtszaak om overstap bestuurder naar easyJet

Peter Bellew, de voormalig operationeel directeur van Ryanair, mag per 1 januari aan de slag gaan bij concurrent easyJet. Dat heeft een rechter bepaald in een zaak die door Ryanair was aangespannen. De Ierse prijsvechter meende dat in het concurrentiebeding was bepaald dat er minstens een jaar tussen het einde van zijn dienstverband bij Ryanair en een contract bij een concurrerende maatschappij moest zitten. De rechter ging daar niet in mee.

Bellew kondigde afgelopen zomer zijn afscheid bij Ryanair aan. Hij werkte meer dan tien jaar voor Ryanair toen hij in 2014 vertrok naar Malaysia Airlines, waar hij aan de leiding kwam te staan. Hij had de taak om het bedrijf er weer bovenop helpen na twee fatale crashes, waaronder de ramp met vlucht MH17, die boven Oekraïne was neergeschoten. In 2017 keerde hij terug naar Ryanair.

Concurrent easyJet kondigde de overgang van Bellew in juli aan, maar Ryanair wees op zijn contract en de bepaling over het concurrentiebeding. Bellew ontkende het bestaan ervan. Dit kwam hem op kritiek te staan van Ryanair-baas Michael O’Leary. Die beschuldigde hem ook van slecht presteren.