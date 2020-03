Ryanair stopt volgende week nagenoeg met vliegen om coronacrisis

Ryanair houdt volgende week vrijwel al zijn vliegtuigen aan de grond vanwege de coronacrisis. De Ierse prijsvechter schrapt komende dagen al meer dan 80 procent van zijn vluchten en denkt dat er na dinsdag 24 maart nagenoeg geen vluchten meer zullen vertrekken. Dan zal de luchtvaartmaatschappij alleen nog een zeer klein aantal vluchten uitvoeren om essentiële verbindingen in stand te houden, voornamelijk tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Als reden voor de drastische maatregelen wijst Ryanair op de reisbeperkingen en -verboden die tal van overheden hebben opgelegd. Hierdoor werden er afgelopen dagen al veel reizen geannuleerd. Er is momenteel vrijwel geen vraag meer naar vliegtickets.

Ryanair had al eerder aangekondigd op termijn waarschijnlijk een groot deel van zijn vliegtuigen aan de grond te moeten houden. Maar dat er vrijwel niet meer gevlogen zou worden, was eerder deze week nog niet voorzien. Ryanair benadrukt in nauw contact te blijven met de autoriteiten van landen. bijvoorbeeld over het thuisbrengen van passagiers. Waar nodig zal de maatschappij nog „reddingsvluchten” uitvoeren.

Ryanair heeft een vloot van meer dan 450 Boeing 737-toestellen en ongeveer 25 Airbus SE A320-vliegtuigen.