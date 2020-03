Ryanair schrapt veel vluchten van en naar Italië

Ryanair vliegt komende tijd een stuk minder naar Italië vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De Ierse prijsvechter heeft aangekondigd in de drie weken van 17 maart tot 8 april tot een kwart van de vluchten van en naar Italië te schrappen.

Om welke vluchten het precies gaat, werd in de verklaring niet aangegeven. Ryanair merkt dat mensen momenteel „significant” minder vluchten boeken voor de periode maart en begin april. Vandaar dat er ook minder gevlogen hoeft te worden. Ook komt het de laatste tijd vaker voor dat mensen die wel een ticket hebben geboekt, bij een vlucht toch niet komen opdagen.

De budgetmaatschappij verwacht niet dat de ingreep impact heeft op de resultaten in het lopende boekjaar, dat gaat tot eind maart. Volgens Ryanair is het daarnaast „nog veel te vroeg” om een inschatting te maken wat de virusuitbraak precies betekent voor de resultaten in het volgende boekjaar, dat loopt tot in 2021.