Ryanair schrapt tijdelijk 50 vluchten per dag

Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt tot eind volgende maand dagelijks tussen de veertig en vijftig vluchten. Dat is volgens het bedrijf nodig om de „punctualiteit van de dienstregeling te verbeteren.”

Het schrappen van de vluchten is vrijdag begonnen en is niet vooraf door Ryanair gecommuniceerd. Het aantal vluchten dat op tijd op bestemming aankwam is de afgelopen maand tot onder de 80 procent gedaald, zegt de vliegmaatschappij.

Ryanair zegt „last te hebben van slecht weer, stakingen bij luchtverkeersleiders en personeel dat voor het eind van het jaar een berg achterstallige vakantiedagen moet opmaken, waardoor soms onderbemanning ontstaat.”

Naar schatting worden door de annuleringen de plannen van in totaal ongeveer 285.000 reizigers in de war gebracht. Klanten werden kort voor hun vlucht via e-mail op de hoogte gesteld. Op sociale media regende het boze reacties van getroffen reizigers.

Ryanair-klanten die een stoel hebben geboekt op een geannuleerde vlucht kunnen deze kosteloos omboeken of hun geld terugvragen. Of er ook vluchten van en naar Nederland worden geannuleerd is nog niet bekend. Belgische media melden dat er vrijdag op luchthaven Charleroi vier vluchten zijn geschrapt.