Ryanair schrapt alle vluchten naar Italië om coronavirus

Ryanair schrapt al zijn vluchten naar Italië tot en met woensdag 8 april, waaronder die uit Nederland. De budgetmaatschappij doet dat vanwege de vergaande maatregelen van de Italiaanse overheid om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Getroffen passagiers kunnen de kosten van hun tickets volledig vergoed krijgen.

Ryanair vliegt onder meer vanaf Eindhoven naar Italië. Het had eerder al meerdere vluchten geannuleerd doordat er minder reizigers die kant op wilden.

Ook Transavia vliegt minder op Italië. De prijsvechter vliegt tot en met het einde van de maand zeker niet naar Noord-Italië. Naar bestemmingen elders in Italië wordt door Transavia nog wel gevlogen, maar minder dan voorheen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte het reisadvies voor Italië verder aan. Voor delen in het noorden van het land blijft code rood gelden. In de rest van Italië geldt code oranje, waarmee het ministerie adviseert om alleen als dat strikt noodzakelijk is naar Italië af te reizen.

KLM liet eerder weten voorlopig niet meer te vliegen naar Milaan en Venetië. Net als bij Transavia geldt voor KLM dat op andere Italiaanse steden minder wordt gevlogen. Ook prijsvechter easyJet vliegt tot het einde van de maand minder naar Italië. Vluchten naar Noord-Italië zijn daarbij geannuleerd. EasyJet vloog normaliter vanaf Schiphol naar Milaan en Venetië.