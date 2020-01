Ryanair rekent op meer winst na sterke kerst

Luchtvaartmaatschappij Ryanair verwacht in het lopende boekjaar meer winst te behalen dan eerder gedacht. Dat vertrouwen kreeg de grootste budgetvlieger van Europa na „bijzonder sterke” prestaties in de periode rond kerst en de jaarwisseling toen het bedrijf veel last-minute boekingen kreeg.

Al met al denkt de prijsvechter het boekjaar, dat eind maart afloopt, af te sluiten met een nettowinst tussen de 950 miljoen euro en 1,05 miljard euro. Volgens de prijsvechter zal het uiteindelijke resultaat ergens in het midden daarvan uitkomen. De prognose was eerder maximaal 900 miljoen euro.

Ook de boekingen in het lopende kwartaal gaan beter dan verwacht, aldus Ryanair. De maatschappij verwacht dit boekjaar zo’n 154 miljoen mensen te vervoeren. Dat is iets meer dan in een eerdere prognose.

De positievere blik van Ryanair werd gewaardeerd door beleggers. Het aandeel won in Londen tot bijna 9 procent. De stijgende boekingen verlichten de zorgen in de markt over de groeiplannen van Ryanair. De luchtvaartmaatschappij werd eerder negatiever over de groei van de passagiersaantallen deze zomer vanwege de vertraagde levering van de gewraakte Boeing 737 MAX-toestellen. Die vliegtuigen worden overal aan de grond gehouden na twee dodelijke crashes in vijf maanden tijd.

De zaken gingen overigens wat minder goed bij de Oostenrijkse dochter Laudamotion van Ryanair. Ondanks een sterke vraag naar tickets bleef een opleving tijdens de feestdagen uit. Laudamotion lijdt onder sterke concurrentie van dochterondernemingen van Lufthansa, die tickets voor zeer lage prijzen verkopen. Ryanair denkt nu dat zijn dochteronderneming 10 miljoen euro meer verlies zal lijden in het lopende boekjaar dan eerder werd voorspeld.