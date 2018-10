Ryanair-piloten naar rechter om Eindhoven

Piloten van Ryanair, die werken vanaf de luchthaven Eindhoven, proberen via de rechter een gedwongen en eenzijdige overplaatsing te voorkomen. Het kort geding dat door zestien piloten is aangespannen dient donderdag bij de rechtbank in Den Bosch.

Ryanair kondigde begin oktober aan zijn vluchten van en naar Eindhoven per 5 november vanuit het buitenland af te handelen. Dat betekent volgens pilotenvakbond VNV dat de vliegers worden gedwongen te verhuizen naar Zuid- of Oost-Europa dan wel Noord-Afrika, terwijl de vluchten van en naar Eindhoven blijven bestaan.

De beslissing heeft de woede gewekt bij zowel de piloten als het cabinepersoneel. Ook acties en stakingen dreigen.

De VNV zegt zich steeds meer zorgen te maken over hoe Ryanair omgaat met het personeel. De bond eist onder meer een cultuurverandering en bepaalde basisrechten voor werknemers volgens de Nederlandse maatstaven.