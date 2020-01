Ryanair pessimistischer over leverdatum Boeing 737 MAX

Ryanair is pessimistischer geworden over de leverdatum van bestelde Boeing 737 MAX-toestellen. De Ierse budgetvlieger heeft nog tientallen exemplaren van het probleemvliegtuig in bestelling.

Eigenlijk had Ryanair er tot de zomer zo’n 58 moeten ontvangen. Nu worden dat er richting oktober misschien slechts vijf, heeft Ryainair-topman Michael O’Leary laten weten in een interview met het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche.

De luchtvaartmaatschappij zal nog in gesprek gaan met Boeing over een compensatie. Maar dat doen de Ieren volgens O’Leary pas als ze eindelijk weer een toestel geleverd krijgen.

De 737 MAX staat al sinds maart wereldwijd aan de grond, nadat binnen vijf maanden twee dodelijke crashes met het model waren gebeurd. De twee vliegtuigongelukken, in Indonesië en Ethiopië, zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte. De Amerikaanse vliegtuigbouwer moet van luchtvaartautoriteiten eerst de technische problemen van het toestel verhelpen voordat de 737 MAX weer mag vliegen. Onlangs werd bekend dat Boeing daarom de productie van het toestel tijdelijk staakt.